¡Mundial de sorpresas! Aficionados "deben" quedarse en Rusia sin sus selecciones

Cuando se llega al Fan Fest de la FIFA en Moscú, o a cualquier bar donde se estén viendo partidos, a veces es difícil entender qué equipos van a jugar sin conocer el calendario.

El "Mundial de las sorpresas" ha hecho que algunos de los aficionados permanezcan en el país hasta el final del torneo sin que sus selecciones nacionales estén presentes en los últimos encuentros.

Muchos de los favoritos antes del comienzo de la celebración futbolística, como por ejemplo Brasil, Alemania, Argentina, España, Portugal, etc., fueron eliminados al comienzo de las rondas eliminatorias, e incluso en la fase de grupos y causaron conmoción entre los aficionados, que reservaron sus boletos de avión y de entrada a las sedes pensando que su equipo jugará en todas partes hasta el Estadio Luzhniki, el 15 de julio.

Los brasileños se convirtieron, tal vez, en el país más afectado de Rusia, después de que Bélgica destruyera sus esperanzas de llevarse a casa otro trofeo. Las camisetas verdes y amarillas se pueden observar en gran cantidad en los lugares donde se ven los partidos de futbol, en los estadios y en el centro de Moscú.

"Compramos nuestros boletos para todos los partidos antes de que Brasil saliera. Esperábamos que fuera en la final", dijo a Publinews Internacional Pedro Eurich, aficionado de 27 años de la Verde-Amarelha, en el corazón de la capital del torneo. "Y ahora tenemos que disfrutar de la Copa Mundial sin ella."

Y añadió: "La mayoría de los chicos de nuestro país volvieron a casa después de haber sido eliminados. Ahora somos solo nosotros y un par de personas más las que seguimos aquí. Estábamos tristes, pero teníamos que quedarnos."

Los aficionados argentinos también tenían grandes esperanzas de cara al Mundial, ya que se pensó que podría convertirse en el último torneo de una figura tan grande como Lionel Messi, el jugador considerado el mejor del mundo. Los seguidores de la Albiceleste estaban bloqueando las calles de Moscú; sin embargo, los argentinos no pudieron pasar por Francia en octavos de final y ahora, cuando el torneo está llegando a la final, su estado de ánimo ha cambiado.

"Me sentí muy triste cuando mi equipo fue eliminado. Pero perdió con dignidad. Sobre el terreno de juego y al aire libre con los aficionados, mi país se mostró muy fuerte", declaró Nicolas Jagou, electricista de 32 años que viste una camiseta de la selección nacional de Francia. "Después de que mi equipo perdiera, me fui al medio del bosque con unos amigos durante dos días y luego continué siguiendo el torneo. Me quedé porque me gustaba Rusia y vine aquí a vivir el Mundial. Tengo entradas para la final, pero tendré que ver qué hacer con ellas porque mi equipo no va a jugar".

Los aficionados de México también se inspiraron después de una inesperada victoria en el primer partido contra Alemania. Según la gente que Metro conoció, los que aún no estaban en Rusia en la fase de grupos empezaron a reservar vuelos a toda prisa para poder ver a su equipo sobre el terreno de juego para al menos las semifinales.

"Reservamos boletos cuando México jugaba tan bien y hasta pudimos vencer al actual campeón. Estábamos tan emocionados de venir aquí. Ahora tendremos que vivir la experiencia de estar en un torneo tan grande", declaró Elisa Mata, estudiante mexicana de 22 años, recordando la eliminación de El Tri ante Brasil, que se hizo dolorosa no sólo emocionalmente sino también en términos monetarios para los aficionados.

VOX POP:

-Luiz Carlos Knuppel,fan de 27 años de Brasil"Tengo las entradas para la final, en la que mi equipo no jugará. Estoy muy decepcionado, pero sigo aquí. También tenía entradas para los partidos de semifinales, pero tuve que venderlas porque alguien me robó el teléfono y necesitaba dinero para comprar uno nuevo".

Leticia Santoyo (izquierda),estudiante de 22 años de México"Vine aquí con un amigo para las semifinales y la final. Teníamos fe en que México jugaría en la fase final, pero ahora sólo disfrutaremos del ambiente del Mundial".

Andrés Gómez,ingeniero de 39 años de Colombia"Pensé que Colombia iba a estar en la final, y compré todas las entradas siguiendo a mi equipo. Mucha gente de mi país ya ha regresado, pero me quedé para hacer turismo y ver los partidos de otros".