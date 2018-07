¿Cuánto recibirán los futbolistas de la selección francesa si ganan la Copa del Mundo?

Según se indicó, cada futbolista de la selección francesa recibe 20 mil euros por cada partido y recibiría 300 mil, de proclamarse campeones.

La Federación francesa de Futbol confirmó a medios de comunicación que si el equipo galo gana la Copa del Mundo, el próximo domingo en Moscú, Rusia, recibirán 400 mil dólares.

De acuerdo con las fuentes, cada uno de los 23 seleccionados recibirá una prima de 350 mil euros, 408 mil dólares. Si pierden cobrarán 280 mil euros, 326 mil dólares.

La cantidad que se concede a cada ganador equivale al salario de cinco días de la estrella de la selección francesa, Antoine Griezmann, comentaron televisoras locales.

Las primas de los jugadores representan el 30% del dinero que la FIFA entrega a la federación francesa por participar en el torneo.

La FIFA concede 28 millones de dólares a la federación nacional de futbol del país finalista y 37 millones a la del campeón según fuentes francesas.

El joven goleador de la selección, Kylian Mbappé, indicó a medios que donará la totalidad de los ingresos que genere durante la Copa del Mundo de Rusia, a una institución benéfica.

Los beneficiados serán Premiers de Cordée, ya que esta no es la primera vez que el futbolista colabora con instituciones para beneficiar a niños que se encuentran hospitalizados y en realizar campañas de sensibilización sobre la discapacidad.

Mbappe is donating his entire international match fees to charity, because he feels he should not be paid to represent his country.

He is a patron of the Preiers de Cordees association, a charity which helps organise sports activities for children with disabilities.

