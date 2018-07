Los memes sepultan a Bélgica tras su eliminación del Mundial

Francia y Bélgica protagonizaron el primer partido de la semifinal del Mundial de Rusia 2018. Las selecciones europeas se enfrentaron en el estadio San Petersburgo, lugar donde los franceses cantaron victoria.

El lado cómico no podía quedar fuera de la contienda deportiva. Las redes sociales no pasaron desapercibida la eliminación de los belgas y lo demostraron con una serie de divertidos memes.

En medio de emociones cruzadas, algunos festejaron el pase de Francia a la final, mientras que otros lamentaron la eliminación de los belgas que se despiden del sueño de alzar la afamada copa.

El futbolista Samuel Untiti se convirtió en la figura principal durante el encuentro, luego de que anotara en el minuto 51.

Los belgas fueron una de las selecciones sorpresas del Mundial. Bélgica logró vencer a los brasileños en su último encuentro en los octavos de final.

Exceptional and most dramatic from #France 🇫🇷🇫🇷

Los franceses estarán en Moscú el próximo domingo para enfrentarse a su oponente en la gran final del Mundial de Rusia. El partido se celebrará a partir de las 9 de la mañana.

BELGIUM TRYING FOR THOSE LATE GOALS LIKE AND FRANCE IS JUST

NOT TODAY SATAN. NOT TODAY #FRABEL #REDDEVILS #WorldCup pic.twitter.com/lWYXXPPete

— Maikko (@Maikk0) July 10, 2018