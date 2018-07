Ben, el "campeón" que recibió la "Copa del Mundo " por su lucha de supervivencia

Es el aficionado más fiel y tierno que tiene la selección de Inglaterra en este Mundial, a diferencia de muchos seguidores del equipo de los tres leones, que siguen el torneo, ya sea en sus casas o en la misma sede mundialista, Ben Williams los ha seguido desde el Hospital Queen Elizabeth de Birmingham, en Inglaterra.

Y es que mientras los ingleses están en peleando por avanzar a la gran final y ganar la copa, el pequeño de 5 años juega su propio partido de la supervivencia y premio a su valentía él ya tiene la "Copa del Mundo" en sus manos y por ello le ha pedido al goleador Harry Kane y compañía de que regresen a Londres con el título.

Williams fue sometido a varias radioterapias durante seis semanas para luchar contra un tumor cerebral canceroso, el cual antes de empezar con su tratamiento no podía hablar ni caminar.

Pero esas adversidades nunca borraron la sonrisa del pequeño y tampoco truncaron su sueño de poder tener la Copa del Mundo en sus manos, algo que había pedido de regalo al personal del hospital que sin dudarlo quiso complacerlo.

Para celebrar el final de la radioterapia de Ben, el personal del hospital le obsequió una sorpresa especial: su propio trofeo de la Copa del Mundo, quienes hicieron un acto especial, donde varios de ellos se vistieron con túnicas de la bandera de Inglaterra y decoraron de con banderas de selecciones clasificadas al Mundial el lugar donde recibía su radioterapia.

Ben has just completed his #radiotherapy for a #braintumour, he was unable to walk and talk before his treatment but a week ago he asked for the World Cup, so we delivered. @England and @HKane can you do the same? #cancer #threelions #ChildhoodCancer #nhs70 #Itscomminghome pic.twitter.com/En8TtKnVnG

— Liam Herbert (@LiamHerbert_) July 5, 2018