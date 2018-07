La AFA ha tomado una decisión con el técnico Jorge Sampaoli

Después del rotundo fracaso de la selección de Argentina en el Mundial de Rusia, la continuidad del técnico Jorge Sampaoli se puso en duda y algunos sentenciaron su salida de la albiceleste.

Pero este día el técnico sostuvo una reunión con el presidente de la Asociación de Futbol de Argentina (AFA), Claudio Tapia, se terminaron las especulaciones y Sampaoli quien tiene contrato vigente, de momento seguirá al frente, y de momento se hará cargo del combinado Sub-20, informó la misma AFA.

El presidente y vicepresidente de la AFA, Claudio Tapia y Daniel Angelici, respectivamente, se reunieron este lunes, durante una hora con el entrenador en el predio de Ezeiza, para hablar "acerca del desempeño y rendimiento del seleccionado nacional en la última copa del Mundo", señaló el parte oficial al término del encuentro.

"Además (…) Sampaoli será el encargado de dirigir al representativo Sub-20 en el torneo que se disputará en L'Alcudia, Valencia, a finales de julio", informó la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Según la prensa argentina, durante el encuentro Tapia y Angelici le transmitieron al entrenador que su ciclo estaba agotado.

Luego de que la Argentina de Lionel Messi fuera eliminada en octavos de final del Mundial, al caer 4-3 frente a Francia, Sampaoli había declarado que no pensaba en renunciar a su cargo para el cual tiene un contrato hasta Catar-2022.

Su eventual desvinculación podría implicar para la AFA pagarle al menos 15 millones de dólares.

En el comunicado, la AFA aclaró que los dirigentes volverán a evaluar el proceso del entrenador en la próxima reunión de Comité Ejecutivo de la Asociación prevista para fines de julio.

Tras una actuación decepcionante de la Albiceleste y su eliminación temprana en Rusia, Javier Mascherano y Lucas Biglia anunciaron su retiro mientras que Messi se mantiene en silencio desde entonces.

El viernes pasado, rescindieron su contrato con la AFA los colaboradores de Sampaoli, encabezados por Sebastián Becaccece, exayudante de campo y a cargo del Sub-20.

"Yo realmente la sensación que tengo, con lo que he recibido no sólo de los 23 jugadores que estuvieron en el Mundial sino con todos los que estuvieron a lo largo de todo el proceso, fue de un vínculo muy cercano, muy directo, y aprovecho para darles las gracias porque he sentido mucho respeto", dijo el lunes Becaccece en rueda de prensa, al asumir la dirección técnica del club Defensa y Justicia, de la primera división argentina.