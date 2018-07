Exjugador de la NBA muere en un confuso tiroteo en Los Ángeles

El deportista se encontraba en Los Ángeles cuando ocurrió la tragedia, la policía no ha querido dar información oficial, pero las investigaciones revelarían una desgarradora realidad.

Los medios locales informaron que la tragedia se dio durante un intercambio de disparos con la policía, que tuvo lugar la madrugada de este domingo.

Se trata del jugador de baloncesto Tyler Honeycutt, exjugador de los Sacramento Kings y de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y que actualmente militaba en el Khimki ruso.

