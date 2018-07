Paulinho ya tendría definido su futuro al llegar a Barcelona

Después de quedar eliminado del Mundial con la selección de Brasil, el centrocampista Paulinho jugador del FC Barcelona, salió de la concentración de la "Canarinha" para viajar a Ciudad Condal donde se reunirá con su representante para definir su situación, si sigue en el Barça o toma otros rumbos.

Todo parece que el originario de Sao Paulo habría tomado la decisión de salir del club azulgrana a pesar de haber termina como el tercer mejor goleador del equipo en el torneo pasado.

De finiquitar su salida, su destino sería volver a la Súper Liga de China para unirse al que fue su club el Guangzhou Evergrande, aunque aceptó que tiene otra ofertar sin desvelar el país ni el club que lo pretende, y tampoco descartó seguir en el Barça.

"Hablaré de mi futuro con mi representante en Barcelona. No sé si me iré a China porque no he hablado con mi representante todavía. Sé que tengo una oferta y otra de otro club más. Entonces definiré mi futuro. Pero sí, podría quedarme en el Barcelona", declaró el brasileño.