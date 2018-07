Las razones puntuales del fracaso de Brasil

Nuevamente la selección de Brasil se quedó con las manos vacías y le falló a su afición que tendrá que esperar otros cuatro años para soñar con ver de nuevo a su equipo consagrarse en una Copa del Mundo, algo que no pasa desde hace 16 cuando se consagraron en el Mundial de Corea y Japón en 2002, donde reinaban las estrellas y con su "Jogo Bonito" lograron impactar al mundo.

Desde esa ocasión, Brasil ya no ha sido capaz de volver a estar en una pelea por el título mundial, los más cerca que estuvo fue en la edición de 2014 donde fueron los anfitriones y se tuvieron que conformar con un cuarto lugar.

Esta es la quinta ocasión que se quedan en la fase de los cuartos de final, luego de fallar en 1955 (Suiza), 1986 (México), 2006 (Alemania), 2010 (Sudáfrica) y ahora en la edición 21 que se disputa en Rusia.

A continuación te presentamos cinco aspectos del nuevo fracaso de la "Canarinha" que regresa con pena con que gloria

AUSENCIAS CLAVES

Hablar de ausencias en la selección brasileña, es destacar a Dani Alves, quien pensó que no se sentiría la falta del lateral del PSG, se equivocó. Relevos tuvo el técnico "Tite", pero ninguno logró llenar ese vacío. Danilo fue uno de ellos, pero este apenas duró un juego, tras lesionarse ante Suiza y tuvo que sustituirlo por Fragner, pero sin tener mayor trascendencia.

Pero el perder a Casemiro para el juego ante Bélgica fue terrible, ya que perdió un jugador clave en una zona donde Hazard hizo lo que a su antojo pudo sin tener quien le pusiera un alto.

AFP

QUEDARON EN DEUDA

Willian se encaminaba a ser una de las piezas claves del equipo. Parecía ser que se convertiría en el lateral por derecha imparable y con mucha proyección a gol, pero este solo medio brilló en el juego ante México y luego pasó desapercibido. Lo mismo que Gabriel Jesus, se esperaba mucho de su habilidad en la delantera y que podría tener una buena asociación con Neymar y Paulinho, pero pasó desapercibido. Jugó todos los partidos, tuvo mucho sacrificio, pero quedó lejos de ser el 9 que "Tite" necesitaba.

AFP

RENDIMIENTO A MEDIO GAS

A lo mejor haber estado casi 100 días fuera de las canchas por una fractura en el quinto metatarsiano y que incluso se rumoró que ser perdería la contienda mundialista, le afectó para no llegar en su mejor versión, y deslumbrar como todo mundo lo esperaba.

Llegó con lo justo, pero no logró estar en plenitud física y al inicio del torneo fue más protagonista por las faltas que que recibió y las que simuló que su rendimiento. No fue hasta el juego contra México en los octavos de final, donde empezó a mostrar destellos de su magia, pero no pasó de eso y el protagonismo lo termino alcanzando Philippe Coutinho. Neymar solo pudo marcar dos goles (uno ante Costa Rica y otro contra México) y quedó lejos de ser el amuleto de "Tite" que desde que tomó el mando "Ney" marcó 11 goles y logró situarse como tercer máximo goleador de la historia de Brasil.

AFP

GENERÓ PERO TAMBIÉN FALLÓ

La ambición para buscar el marco rival y el generar futbol ofensivo de peligrosidad no se le va a cuestionar el equipo de "Tite", porque Brasil fue uno de los equipos que más veces llegó al marco rival (103 ocasiones), pero si se le cuestiona su productividad ya que solo marcó ocho goles en sus cinco enfrentamientos. Pagó caro horrores defensivos que en la fase de grupos le costó un empate y ante Bélgica tuvo que pagar cara su eliminación del torneo. Gabriel Jesus, uno de los llamados a ser el hombre gol de Brasil, que incluso el histórico Ronaldo dijo respetar y admirar, se fue sin poder celebrar un solo gol en su primera aparición en una Copa del Mundo.

AFP



SE RELAJÓ

Luego de una eliminatoria casi perfecta,donde consiguió 76% de los puntos, Brasil siempre jugó en la mente puesta en ganar y de todo el proceso previo a la cita en Rusia, tan solo cayó en un amistoso ante Argentina. Pero a pesar de ser una "simple" derrota, dejó algo bien claro que ser terminó remarcando en el torneo. El equipo brasileño no estaba acostumbrado a sobreponerse a las adversidades y en el Mundial eso le pasó factura. De hecho en el juego ante los argentinos, había sido la única vez que estuvo en desventaja bajo el mando de "Tite". Fue hasta este viernes que la "Canarinha" volvió a estar en desventaja y en un juego crucial donde no supo revivir después de dos golpes certeros que le propinó Bélgica y le terminó diciendo adiós nuevamente al sueño de alcanzar la sexta estrella en su historia. Un rotundo fracaso para el equipo más laureado en la historia de los Mundiales.

AFP

Busca nuestro especial del Mundial Rusia 2018 en www.publinews.gt y ¡Vive al máximo esta fiesta del futbol con lo más importante de las noticias!