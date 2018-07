Tabárez acepta la derrota como todo un caballero

El seleccionador uruguayo Oscar Tabárez admitió este viernes la superioridad de Francia, que eliminó a "la Celeste" en los cuartos de final de Rusia-2018 (2-0), afirmando que "nos superó y nos ganó bien".

Tabárez destacó que durante los primeros 20 minutos el encuentro estuvo "parejo" gracias a un "gran esfuerzo físico", pero que la capacidad atlética de los franceses acabó imponiéndose.

"Francia controló bien la situación del partido y ya con 0-2 era mucha ventaja en el marcador y no encontramos las opciones", analizó.

Tabárez aseguró que el duelo se decidió por dos detalles, dos errores, el primero en el marcaje a Raphael Varane, que significó el primer tanto galo (40), y el segundo en el error de Fernando Muslera al no atajar un disparo aparentemente sin peligro de Antoine Griezmann (61).

"Es imposible no cometer un error en el fútbol y en la vida. Solo no se equivoca el que no hace nada", destacó el veterano seleccionador, quien añadió que al entrar en vestuarios les dijo a sus jugadores "la mirada bien alta; ningún reproche" por haber competido contra una de las favoritas al título.