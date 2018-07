Portada de un diario inglés causa indignación a los colombianos

A tan solo unos momentos para que se dispute el juego entre Inglaterra y Colombia donde disputarán el último boleto para los octavos de final de la Copa del Mundo, la portada de uno de los diarios más importantes del Reino Unido ha causado indignación entre los colombianos al sentirse ofendidos por el juego de palabras que habla de cualquier cosa menos del juego en sí.

El diario "The Sun", destacó en primera plana al goleador del Mundial Harry Kane, pero el juego de palabras que utilizó para referirse al enfrentamiento entre ingleses y colombianos donde hace alusión a la cocaína, causó revuelo en las redes sociales, de hecho hasta el embajador colombiano en el Reino Unido, Néstor Osorio Londoño, lamentó este hecho.

"Go Kane!", tituló el The Sun en su portada, con una foto del delantero estrella inglés Harry Kane.

La pronunciación del titular es muy similar a la de "cocaine" ("cocaína" en inglés), y es frecuente que los diarios británicos recurran a este tipo de juegos.

"Los 3 Leones se enfrentan a una nación que le dio al mundo a Shakira, un gran café y, eh.. otras cosas, nosotros decimos ¡vamos Kane!", se traduce al español el contenido de la portada.

"Es más bien triste que usen un entorno festivo y amistoso, como el Mundial, para atacar a un país y seguir estigmatizándolo con un tema que no tiene nada que ver", dijo el embajador Osorio Londoño en un comunicado.

"El respeto, el juego limpio y la alegría por el partido, es todo lo que importa ", añadió.

La publicación también causó la reacción en las redes sociales donde criticaron el actuar del diario e incluso algunos lo llamaron de sensacionalista.

"Aninaremos a Colombia y esperemos que podamos disfrutar de un gran partido", concluyó el embajador, ante el encuentro de octavos de final del Mundial de Rusia que se disputará este martes.

Otros lo tomaron con más calma y hasta hicieron bromas

