Mbappé muestra su lado humano en pleno Mundial

La estrella de la selección de Francia, Kylian Mbappé, encargado de tener a los galos en los cuartos de final tras el doblete que le marcó a Argentina y que el viernes se enfrentará a Uruguay, dio a conocer una noticia que conmovió al mundo.

Y es que la estrella del PSG dio a conocer su lado humano y con tan solo 19 años, dejó claro que su prioridad en la vida no es el dinero, sino ayudar a los más necesitados.

El joven goleador donará la totalidad de los ingresos que genere durante la Copa del Mundo de Rusia, a una institución benéfica.

Mbappe is donating his entire international match fees to charity, because he feels he should not be paid to represent his country.

He is a patron of the Preiers de Cordees association, a charity which helps organise sports activities for children with disabilities.

— Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) June 30, 2018