Los futbolistas iconos de moda en Rusia 2018 y sus “curiosos” peinados

Desde George Best y sus looks que hoy recrea Prada, con su clásica cabellera negra leñosexual, pasando por la elegancia minimalista de un Zidane, hasta la metrosexualidad imponente de David Beckham, los jugadores han sido íconos de moda y masculinidad desde el origen del fútbol mismo. Y en pleno Mundial de Rusia, aprovechamos para hablar con el escritor inglés Simon Doonan, quien cuenta la historia de esta maravillosa relación en su libro “Soccer Style: The Magic and Madness”, sobre peinados virales, estilos y excentricidades de las figuras del torneo. Y esto fue lo que nos contó.

Tribus de moda

Doonan divide a los futbolistas y sus estilos en “tribus” y en Rusia 2018 nadie se queda atrás: “Las tenemos todas. Tenemos a los ‘Ninjas Psicodélicos’ (como Neymar). Los llamo así porque son los más creativos, de vanguardia. Siempre están experimentando con su pelo y son un grupo muy excitante. Y tenemos a los ‘Reyes de las Marcas’, con sus bolsos Gucci y Louis Vuitton. Cristiano Ronaldo es el rey de los ‘Reyes de las Marcas’, ya que tiene su propia línea de sábanas y fundas incluso y tenemos a los ‘Asesinos contratados’, como Griezmann, siempre con su hoodie negro. También están los ‘Embajadores del buen gusto’, muy clásicos y elegantes, como Harry Kane. Todas las diferentes tribus están ahí. Pero eso es lo que hace al fútbol tan divertido; que hay gente con distintas personalidades que las están expresando de diversas maneras. Y eso es lo que más amo”, explica.

Selección de Nigeria. Foto: Publinews Internacional

¿Por qué los (desconcertantes) peinados?

“Lo que hay que recordar es que la vida del futbolista es muy controlada y regimental. Es como estar en el ejército: ‘tienes partido aquí, haz esto, haz esto otro, debes ir a la cama temprano’. Cuando se es joven uno halla la forma de experimentar con el cabello. Entonces los peinados son una forma de rebelarse, de divertirse, de mostrarse, porque con el resto de los aspectos todo sigue un régimen”.

Neymar, el más fashionista

“Amo a Neymar. Es uno de mis futbolistas de la moda favoritos. Siempre luce diferente y siempre luce genial. Es súper delgado, por lo que se ve increíble con todo lo que se pone. Y amo que él sigue experimentando con su cabello. Escucha, yo tengo 65 años y ya no voy a copiar su estilo, pero créeme, a nivel mundial, cada vez que Neymar cambia de corte de pelo, todos esos chicos van a la barbería con su foto y piden lo que él se hizo”.

Neymar. Foto: AFP

Íconos de moda del Rusia 2018

“Cristiano Ronaldo. Creo que, sabes, James Rodríguez y Falcao tienen mucho estilo y la gente sigue lo que se ponen. James tuvo su propia marca, ha salido en bastante publicidad y es bastante apuesto. Lo mismo pasa con Falcao, que es opuesto en su look, pero que también es el preferido por las marcas y la gente quiere ver imágenes de ellos”.

Foto: AFP

Futbolistas “hot”

“Bueno, los jugadores de fútbol están en forma, son jóvenes, lucen genial con la ropa. Pueden lucir cualquier cosa dentro y fuera de la pasarela, eso les da esa versatilidad”.

Polos opuestos: El excéntrico y el elegante

Entre Zidane y Maradona hay todo un mundo, así como entre Giroud y Neymar. El clásico “buen gusto” se opone a lo excéntrico. Simon lo explica así: “Lo maravilloso del fútbol es que junta a la gente de diversas nacionalidades, backgrounds y niveles adquisitivos, tanto ricos como muy pobres. Muchos jugadores, principalmente de Latinoamérica, vienen de backgrounds de pobreza. Entonces el fútbol es algo increíble que da la oportunidad de juntar a la gente con diferentes orígenes, estilos, peinados. Es más como la ONU pero de los peinados”.

Olivier Giroud. Foto: AFP

Camisetas cool para equipos badass

“La gran historia de este año al respecto es Nigeria. Porque son llamativas, coloridas y memorables . La camiseta de Colombia es otra de las grandes camisetas, los colores son increíbles. Amo también Croacia, su patrón gráfico. Otra camiseta es la de Alemania y la de España que es increíble porque su diseño va de un solo lado, pero sigue siendo una camiseta hermosa”.

Los fans y sus cosplays

“Esa es mi parte favorita del Mundial. Amo los fans, todos vestidos, caracterizados, con caras pintadas. Muchas veces me recuerdan a las pasarelas de los diseñadores avant -garde japoneses, como Commes de Garcons. Los trajes en la Copa Mundo son mucho más arriesgados y llamativos que por ejemplo en una Premier League, donde no ves eso. Es un carnaval con esos maravillosos outfits. Y la Copa Mundo permite outfits creativos y expresiones por el estilo”.

Las WAGS ya no son mujeres trofeo

“Las WAGS (Wifes and Girlfriends, esposas y novias) son parte del drama del fútbol. Jugadores como Beckham y Piqué con sus esposas popstars, en Alemania 2006 todo fue sobre ellas, las filmaban entrando al hotel, estando en la piscina, yendo al hotel, etc. Pero ahora quieren ser vistas de forma diferente. Quieren ser tomadas más en serio. Ahora tienen un perfil más bajo, porque el feminismo y las mujeres no quieren ser vistas más como las esposas de. Todas afirman tener sus propios negocios y asuntos”.

Moda y fútbol: un largo matrimonio

“La moda y el fútbol están relacionados porque la moda se ha convertido en un universo en sí mismo. Desde los 90 se convirtió en un éxito global y tenemos al fútbol y a figuras como David Beckham uniendo el deporte con este fenómeno. Para esto está este libro. Para celebrar este matrimonio”.

