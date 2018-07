Danijel Subasic y Kasper Schmeichel, los porteros que robaron suspiros con sus atajadas

🏆👌💪⚽️🧤👔 @huns_nogometni_sindikat Hvala svima koji su dali svoj glas za mene i drugu godinu za redom omogucili ovaj trofej da dode u moje ruke💪Hvala 🇭🇷⚽️

A post shared by Danijel Subasic (@danijel.subasic) on Jun 12, 2018 at 1:17am PDT