Aficionados brasileños apoyan a su equipo en una gran bicicleta

El fabricante de bicicletas, Elias de Souza Aguilar, de 52 años de edad, y su hijo Elias de Souza Jr. de 27, llevaron un vehículo impresionante al torneo de fútbol en Rusia.

El papá de Souza se presenta en la bicicleta tándem de 3 metros de alto y 3 metros de largo frente a los estadios donde juega la selección brasileña.

"Ya lo hice durante ocho Copas Mundiales, incluyendo la de Rusia, para promover un estilo de vida saludable sin alcohol, tabaco y drogas".

¿Cómo empezaste a viajar con tu bicicleta a los Mundiales?

– Todo empezó cuando tenía catorce años. Fue en 1985 cuando inventé la primera bicicleta con la que soñé visitar México. Y al año siguiente fui a la Copa Mundial que se celebró en ese país. Crucé 12 kilómetros y visité ocho países.

¿Y qué estás haciendo con ella?

– Estoy haciendo espectáculos que duran 1,5 horas para promover un estilo de vida saludable entre los jóvenes. Así que pueden ver que todo lo que he logrado es gracias al hecho de que no estoy fumando, consumiendo alcohol o drogas. Además, soy vegetariano.

¿Es la misma bicicleta con la que viajabas a México?

– No, tuve que crear otras nuevas con el mismo diseño para diferentes Copas Mundiales. Por cierto, no es el único vehículo que traje al torneo en Rusia. También traje un monociclo de 1,5 metros de alto y una de las bicicletas más pequeñas del mundo que puedo sostener en la palma de mi mano.

¿Cómo trajiste la bicicleta tándem a Rusia?

– La creé en Argentina, y la hice totalmente plegable. Así que la puse en dos bolsas grandes para poder viajar con ella en avión. Es difícil llevarla a todas partes, porque es muy pesada y grande. Además, tuvimos que pagar USD$1.000 para poder llevarla en un avión. Pero es un sacrificio que estoy haciendo para venir a apoyar a mi selección nacional.

¿Es difícil conducirla también?

– Para mí no es difícil, pero para otras personas es imposible. Para conducirla es necesario tener un buen equilibrio, habilidades y conocimientos especiales. Puede ser muy peligroso, porque no hay manera de bajar sin ayuda.

¿Alguna vez se cayó de ella?

– Sí, me he caído 158 veces en este tipo de bicicletas en 33 años. Sufrí daños en el cráneo, varias veces me rompí la nariz, dos costillas y las manos.

Usted está dejando que la gente le tome fotografías en ella.

– Sí, porque no se enfrentan a ningún peligro, soy un profesional. Aquellos que temen trepar no lo están haciendo en absoluto.

¿Cómo reacciona la gente cuando te ven montarla?

– Siento que soy la mejor atracción aquí. La gente me saca fotos, me filma, me saluda y se siente fascinada.

¿Qué fue lo que más le gustó de Rusia?

– Para ser honesto, me encantó todo de aquí. A pesar de que sólo pude ver un partido dentro del estadio porque no tengo entradas, este es el mejor Mundial en el que he estado. El país es tan hermoso, todo está tan bien planeado, la gente es tan grandiosa con todos los turistas. Estábamos durmiendo en la calle, pero un tipo nos ofreció un lugar en su apartamento durante algún tiempo.

¿Dijo en la calle?

– Sí, estuvimos ahorrando dinero durante cuatro años para poder venir aquí. Y lo gasté todo en billetes a Rusia. Estoy ganando dinero para vivir con mis actuaciones. Por cierto, si algún coleccionista está interesado en comprar mi bicicleta, la estoy vendiendo. Me es imposible llevarla de vuelta.











