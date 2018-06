Michy Batshuayi reacciona "con gran sentido del humor" tras "autopelotearse"

El belga Michy Batshuayi ya no llegó al gol que marcó Adnan Januzaj y que les dio la victoria a los llamados "diablos rojos" ante Inglaterra y que les permitió pasar como líderes del grupo G.

Luego de que el balón rebotó en la red del arco inglés, Batshuayi lo tomó y lo pateó con fuerza sin esperarse que toparía en el poste y le rebotaría en el rostro.

El momento provocó miles de burlas en redes sociales, usuarios lograron grabar las repeticiones y replicarlo con las ya "clásicos memes" mundialistas.

El delantero del Borussia Dortmund reaccionó en sus redes sociales tras el viral momento:

Ahahha I knew I would be f*cked the minute I come to my mentions 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 why am I so stupid bro 🤦🏾‍♂️ shit hurts

— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) June 28, 2018