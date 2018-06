Luis Fernández: “Francia tiene más talento, Argentina solo uno: Messi”

Tras conseguir el título de la Eurocopa de 1984 en su país, Francia llegaba como favorita al Mundial de México 1986. Con el Cuadrado Mágico, uno de los más célebres mediocampos de la historia del fútbol, encabezado por Michel Platini y completado por Jean Tigana, Alain Giresse y Luis Fernández, los galos se encaminaban a la consagración luego de vencer a Italia en octavos y a Brasil en cuartos, pero en semis se toparon con Alemania.

Finalmente, obtuvieron el tercer lugar, en una Copa del Mundo que estaba destinada a llegar a las manos de Diego Armando Maradona. Después de 32 años, el sucesor del Pibe de Oro, Lionel Messi, aparece en el camino de Les Bleus, que en Rusia 2018 cuentan con un equipo al que le sobra talento.

Por ello, Fernández cree que la mayor cantidad de jugadores de calidad del conjunto francés puede ser mucho para Leo.

¿Cómo ves el Francia-Argentina?

– Como un partido muy igualado, donde se puede conseguir la victoria, porque los argentinos no están en las mejores condiciones. Francia tampoco, pero tiene más capacidad, jugadores y talento. Argentina tiene sólo uno: Messi.

¿Francia es favorita, entonces?

– Favorito no hay, porque si actúa como lo ha hecho hasta ahora, podría tener problemas. Lo que pasa es que seguramente Francia tiene más ganas de ganar, porque está más armada que Argentina en el aspecto potencial de sus jugadores.

¿No hay miedo a la inyección anímica que significó la clasificación argentina?

– No. Argentina tiene al mejor del mundo y eso hay que tenerlo en cuenta, pero no está bien y no tiene un equipo muy competitivo. Seguramente tiene carácter, pero le falta calidad. Francia tiene mucho talento y los argentinos uno solo. Mascherano ha sido un gran jugador, pero ya no está en las mismas condiciones que en el pasado, Banega igual y otros también.

Francia todavía no ha mostrado todo su potencial…

– Seguramente, eso es por motivación, pero en este partido va a sacar más que lo que ha sacado hasta ahora, porque sabe que todo el mundo espera mucho de Francia, ya que antes de la competición era una de las favoritas, junto a Brasil, Argentina y los buenos equipos. Tiene mucho potencial.

Con ese potencial, ¿se ilusionan con su segundo título del mundo?

– No creo, porque Brasil es el mejor equipo de la competición.

