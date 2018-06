Aficionados se llevan “recuerdos permanentes” de Rusia

Staryy Arbat, una calle peatonal de aproximadamente un kilómetro de largo en el centro histórico de Moscú, es un gran lugar para encontrar recuerdos del país anfitrión de la Copa Mundial.

Las tiendas atienden diariamente a muchos clientes desde la madrugada, pero para algunos turistas no es suficiente comprar sombreros tradicionales, juguetes oficiales de las mascotas del torneo o imanes ordinarios. La verdadera tendencia en este caso, según el propietario del estudio de tatuajes "Dragon", situado en esta calle, es llevar "recuerdos permanentes" mediante la creación de tatuajes.

"El negocio está funcionando bien", dijo a Publinews Internacional Aleksandr Sypkin, propietario del lugar.

"Alrededor de tres o cuatro extranjeros vienen aquí cada día para hacerse un tatuaje, la mayoría con los símbolos de la Copa Mundial. Se convirtió en una verdadera tendencia. Aquellos que no tienen tiempo de terminar las imágenes están incluso planeando volver después del torneo para disfrutar más del país y dejar que nuestros maestros completen el trabajo".

Poco después de entrar en el estudio, Publinews Internacional encontró un cliente internacional. Era Mario Reyes, un chofer de Perú. Vino aquí para llevarse un recuerdo del torneo de fútbol en forma de rosas.

"Las flores representan mi amor a Rusia", explicó el joven de 21 años.

"Hay muchos estereotipos sobre la gente en este país. Uno viene aquí y ve la realidad en la que no muchos están pensando. La gente es muy amable y gentil, somos muy bien recibidos. Me impresionó mucho", añadió Reyes.

El artista que trabaja en el arte de Reyes, Andrey Goponiuk, después de escuchar la conversación, paró el zumbido de la máquina de tatuaje, sonrió y dijo que es genial trabajar con gente de todo el mundo, porque no entiende otros idiomas.

"Hice imágenes en el cuerpo para fan en su mayoría italianos, mexicanos, nigerianos, egipcios y estadounidenses", dijo.

"Estamos tratando de comunicarnos con el lenguaje corporal, aunque las conversaciones no duran demasiado. Pero no es un problema, porque no tengo que responder a ninguna pregunta y puedo trabajar con calma".