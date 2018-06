Perú se la hace de “cuadritos” a Australia y así se burlaron los cibernautas

La primera ronda de partidos del Mundial de Rusia 2018 está llegando a su final. Algunas selecciones ya se despidieron del sueño de levantar la copa, tal es el caso de los peruanos y de los australianos, que tuvieron su último enfrentamiento.

Los peruanos dejaron el alma en el estadio de Sochi durante su última aparición en el Mundial. La selección sudamericana logró anotar sus primeros goles en la copa futbolística que reúne a las mejores 32 selecciones del planeta.

El jugador André Carrillo fue el encargado de anotar el primer tanto para la selección sudamericana que llegó al Mundial tras 36 años de ausencia.

Con el resultado final, la selección de Australia también se une al grupo de equipos eliminados del Mundial.

El gran sentido del humor de los cibernautas no faltó en las redes sociales y este fue el resultado de la creatividad e ingenio plasmado en los memes.

QUE NO META NINGUN GOL AUSTRALIA POR EL HONOR Y POR HONDURAS VAMOS PERÚ #PERUAUS #CHONGOPERU4ANO #peruvsaustralia pic.twitter.com/ANn7113shU

Algunos de los cibernautas resaltaron lo bien que jugó la selección de Perú en el último partido.

Tanto los jugadores de Australia como los de Perú estarán regresando en los próximos días a sus países, luego de no lograr avanzar a los octavos de final.

perú vs australia #CHONGOPERU4NO pic.twitter.com/7bO3HksCQO

Peru taking australia with them like#AUSPER #WorldCup pic.twitter.com/FdOyPtBqjn

— Doc_knight (@doc_knight7) June 26, 2018