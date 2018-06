Conoce a Rym Khenissi, la doctora que nos explica el fracaso de Túnez

Mientras caminaba por el centro de Moscú, Publinews Internacional conoció a Rym, es médico y familiar de Taha Yassine Khenissi, delantero del club Espérance Sportive, de Túnez, y de la selección nacional. Aunque su primo sufrió un desgarro en el muslo en mayo y tuvo que quedarse en su país durante el Mundial de 2018, la prima de Khenissi decidió apoyar al equipo en Rusia.

"Estaba tan emocionada de venir aquí y ver a un jugador de mi familia que participara en el Mundial. Ahora me pregunto si con él jugando los resultados serían diferentes", le dijo el joven de 27 años a Publinews Internacional.

¿Cómo es su relación con Taha?

– Es mi primo y nuestra relación es genial. Incluso jugábamos juntos al fútbol cuando éramos niños, pero yo era tan mala…

¿Y era bueno desde muy pequeño?

– ¡Sí! Le encantaba y le encanta jugar al fútbol. Incluso me usaron como portero, e intentaban marcar. [*Risas*]

¿Viniste al Mundial solo para apoyar a Túnez?

– Vine aquí por muchas razones. Viví siete años en Rusia y luego regresé a Túnez. Entonces supe que el Mundial iba a celebrarse aquí, y esa fue la mejor ocasión para venir al país, reunirme con mis amigos y estar presente cuando Túnez esté jugando. Hace mucho tiempo que no participábamos en este torneo.

¿Estás siguiendo al equipo?

– Ya estuve en dos partidos de la selección nacional de Túnez. Fue muy emocionante para mí estar presente en los estadios durante la Copa Mundial. La gente es tan feliz y diferente, eso es lo que más me gusta de estos eventos internacionales. Puedes encontrar muchos amigos, me encanta.

Foto: AFP

¿Te sientes orgullosa de tu primo, aunque no participe en el Mundial de este año?

– Sí, mucho. Desde que comenzó a jugar profesionalmente en nuestro país y en nuestro club nacional Espérance Sportive de Túnez. Es el equipo más famoso de nuestro país. Después de sólo un año jugando allí, se convirtió en el mejor jugador de fútbol y ganó muchos fans.

Creo que es un gran jugador, y no porque sea mi primo. Le gusta que el fútbol sea toda su vida, así que siempre está haciendo lo mejor que puede. Por ejemplo, ya ha ganado tres veces el título de mejor goleador del campeonato tunecino.

¿Su relación cambió después de que se hizo famoso?

– No, no, no. Sigue viniendo a visitarnos. Nos reunimos en eventos y cenas familiares. Es muy amable, aunque tiene muchos fans. Bueno, tuvo que borrarse de Facebook, por ejemplo, porque la gente empezó a crear cuentas falsas con su nombre y fotografías para seducir a las chicas. Así que, si intentas encontrarlo, es mejor hacerlo a través de Instagram.

¿No está triste porque su primo no está jugando?

– Estaba tan emocionada de venir aquí y ver a un jugador de mi familia participando en el torneo. Ahora me pregunto si jugara, ¿serían diferentes los resultados? Debe ser duro para Taha no estar aquí y lesionarse en el último minuto. ¡Pero espero que tenga otra oportunidad en el próximo Mundial!

¿Taha vino con usted a Rusia?

– No, se quedó en Túnez. El entrenador y el doctor no lo dejaron venir. Pero definitivamente nos encontraremos cuando regrese a mi país.

Cinco tantos

Cinco son los goles que ha marcado Taha Yassine Khenissi con su selección nacional hasta la fecha, en 20 partidos internacionales.

Taha Yassine Khenissi. Foto: AFP

