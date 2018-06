¿Por qué Alemania pidió disculpas a Suecia tras la victoria?

La selección de Alemania pidió disculpas a la de Suecia después de los incidentes del final de su victoria agónica (2-1) del sábado en el Mundial 2018, ¿pero a qué de debió esta actitud?

El efusivo festejo de los alemanes luego del gol decisivo de Toni Kroos molestó a los suecos, y debido a la polémica, la dirigencia decidió pedir una disculpa.

Foto: AFP

"Era un partido lleno de emoción. Al final, cualquier reacción o gesto de nuestro cuerpo técnico hacia el banquillo sueco era demasiado emocional. No es nuestra manera de hacer las cosas", escribió la Mannschaft en su cuenta de Twitter, en un mensaje que concluyó con "Ursäkta!" (Perdón, en sueco).

Foto: AFP

El seleccionador Joachim Löw siempre ha insistido en el respeto a los rivales y a los árbitros como una de las señas de identidad de su equipo.

En el final del partido, cuando Alemania acababa de lograr un tanto salvador para la victoria 2-1 sobre Suecia en el 90+5 gracias a Toni Kroos, en el último suspiro, miembros de la delegación alemana se dirigieron hacia el banquillo sueco para festejarlo.

Foto: AFP

Los suecos se enfadaron por ese gesto y su seleccionador, Janne Andersson, mostró su enojo tras el partido, diciendo que hubo jugadores de Alemania que salieron a festejar la victoria "corriendo en nuestra zona, haciendo gestos en nuestras narices".

Löw no quiso entrar en polémicas cuando fue preguntado por ello después de la victoria. "No vi tal cosa", dijo el entrenador alemán. "Tras el silbato final estábamos concentrados en otras cosas con mis asistentes. Estábamos festejando. No vi en absoluto gestos hacia el banco de Suecia", dijo.

