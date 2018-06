¿Los jugadores de Islandia tienen prohibido tener sexo durante el Mundial?

Aron Gunnarson, DT de la selección de Islandia habló sobre algunas medidas que se han aplicado a los jugadores. Curiosamente un periodista de su país, le pregunto sobre la prohibición de sexo en la concentración de Islandia.

El DT respondió que los futbolistas fueron autorizados para tener relaciones sexuales, siempre y cuando sea con sus esposas. “Por el momento, sí”, dijo Gunnarson a los medios de comunicación.

AFP

No obstante, Hallgrimsson intervino: “Eso es al menos mientras las esposas no hayan llegado. No, el sexo no está prohibido”.

Las declaraciones estremecieron al mundo del fútbol, ya que es bien conocido que el sexo no es permitido en las concentraciones por ser una de las principales consecuencias de fatigas musculares, pubalgias o molestias que pueden afectar el rendimiento de los jugadores durante el partido.

AFP

Los jugadores se reunieron recientemente con sus familias, previo al partido que tuvieron contra la selección de Nigeria.

En contraparte está su colega alemán y estratega de su país de origen, Joachim Low, que aparte de prohibir el sexo en sus jugadores, tampoco les tiene permitido beber alcohol en grandes cantidades y las fotografías dentro del hotel o los vestuarios.

Los jugadores de Islandia se enfrentarán contra la selección de Croacia el próximo 26 de junio a partir del medio día, en el estadio Rostov, en Rusia.