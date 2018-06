La seguridad es una prioridad en el Mundial de Rusia 2018

Aficionados de varios países presentes en Rusia comentan a Publinews Internacional cómo ha sido su experiencia con la policía y, en general, con la seguridad en el país sede del Mundial 2018.

“Las autoridades de Rusia han hecho muy buen trabajo en el tema de la seguridad en los estadios. Yo no he visto, desde mi punto de vista, ningún incidente que haya pasado a más”, dijo un seguidor de la selección de México.

“Me querían quitar un tambor que llevé. No sé por qué no se permitía, pero al final me lo dejaron entrar porque les demostré que había otros tambores dentro”, comentó por su parte un aficionado de Colombia.

“Sí, es complicado a veces el acceso; explicar un poquito qué es lo que traes y por qué lo traes. Pero, fuera de ello, la realidad es que yo creo que hacen bien, y es mejor para todos nosotros; no hay ningún problema, son muy amables (los policías rusos)”, dijo otro seguidor del “Tri”.

Foto: Publinews Internacional

“Sí veo que están cuidando la seguridad y que nadie se puede meter en alguna situación que cause problemas. Pero en general está fluido; no es tan problemático”, comentó otro fanático mexicano.

Una anécdota

“Eran rusos, después de que ganó la selección de su país, estaban conviviendo, al siguiente día por la mañana (como a las 9 o 10); un ecuatoriano estaba bebiendo con ellos, con unas trompetas, y platicando, disfrutando el ambiente”, relató otro seguidor de México.

“La policía los invitó a que se ordenadamente se fueran, y los retiró de la calle porque ya estaban haciendo demasiado ruido. Pero los agentes fueron muy amables con ellos; los trataban de convencer para que se retiraran”.

“Aunque se llevaron a tres de ellos, que eran los que se pusieron un poco más agresivos. Al término de una o dos horas, ya andaban otra vez (los detenidos); les habían dado la oportunidad de salir”, contó.

