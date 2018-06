Video: Aficionado acosa y toca seno de periodista en plena transmisión del Mundial

Julieth González Therán es una reportera colombiana de la cadena “Deutsche Welle” de Alemania, y está en el Mundial de Rusia, pero recientemente sufrió de acoso mientras realizaba una transmisión en vivo.

La reportera denunció el acoso al ser interceptada por un sujeto que le tocó un seno y le dio un beso en la mejilla en plena transmisión. Therán informaba desde la ciudad de Saransk para el canal de noticias.

La reportera siguió como pudo la crónica del ambiente en el Mundial, mientras el hombre salió corriendo entre risas. Julieth hizo como si no hubiera existiendo la interrupción en ese momento, aunque después, con la cabeza fría denuncio el acoso por las redes sociales.

“¡Respeto! No merecemos este trato. Somos igualmente valiosas y profesionales. Comparto la alegría del fútbol, pero debemos identificar los límites del afecto y del acoso”, escribió Julieth junto a la publicación del lamentable video.

#MACHISMO Nunca hablarían así de mal de un hombre que comenta exactamente lo mismo que nosotras, ataques contra #ClaudiaNeumann, narradora del #ARGISL.

No importa, ¡no nos pueden parar! https://t.co/Naz8Qa76os — Julieth González Th. (@JULIETHCGT) June 17, 2018

La cadena de televisión también condenó la acción, a la que calificó como “acoso sexual”, a ellos se unió Cristina Cubas, compañera de set de Therán: “Nuestra compañera fue agredida mientras intentaba hacer su trabajo en el Mundial de Rusia”, aseveró en Twitter.

En otra publicación en sus redes sociales, la reportera detalló que se pasó dos horas en la zona preparando su conexión “y no me pasó absolutamente nada”.

Las cosas cambiaron cuando estaba en vivo. “Fue cuando este sujeto se aprovechó de eso, se me tiró encima, me dio un beso y me tocó un seno. Tenía que continuar, después intenté ver si el tipo seguía allí, pero se había ido”, puntualizó la periodista.