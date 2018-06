El error de Willy Caballero que le cuesta caro a Argentina le da la vuelta al mundo

Un grave error de Willy Caballero le ha causado a la selección de Argentina un doloroso momento en el partido contra Croacia en la segunda jornada del grupo D de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

En la segunda parte, Caballero falló a lo grande al intentar un despeje dentro de su área y le dejó servido el balón a Ante Rebic, quien no desaprovechó la oportunidad y lo envió a las redes.

Minutos después, Luka Modric aumentó la cuenta con un potente disparo desde fuera del área.

Como era de esperarse, la acción en la que el también portero del Manchester City inglés le facilitó las cosas a los croatas despertó las reacciones de los detractores de la albiceleste, incluidos conocidos comunicadores argentinos.

"Lo dije tras el primer partido. Caballero no dio ninguna seguridad pero para el cuerpo técnico no fue mala su actuación vs Islandia. Le darían una nueva oportunidad y así fue", expresó en Twitter Martín Liberman, periodista de televisión, quien es conocido por su animadversión hacia Lionel Messi y sus actuaciones con el equipo nacional.

Lo dije tras el 1 er partido. Caballero no dio ninguna seguridad pero para el cuerpo técnico no fue mala su actuación vs Islandia. Le darían una nueva oportunidad y así fue 😳 — Martin Liberman (@libermanmartin) 21 de junio de 2018