¿Era penal para Marruecos? Esto dicen usuarios en las “enardecidas” redes

Las redes sociales están que arden luego del penal que pedían a favor de Marruecos en los últimos minutos del partido ante Portugal.

El cuadro marroquí generó más de una oportunidad de gol, pero le faltó definir. Sin embargo, fue el penal que piden en redes sociales el hecho que ha opacado el esfuerzo del cuadro africano, ante la corta victoria de Portugal.

"El VAR contra Portugal NO existe. No se utilizó en el piscinazo de Cristiano ante España y no se utiliza ahora en un posible penal de Fonte ante Marruecos", criticaba un usuario.