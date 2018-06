La afición se entristece tras la eliminación de Marruecos

La selección de Marruecos sumó su segunda derrota (Irán y Portugal 1-0) consecutiva en la presente Copa del Mundo y se convirtió oficialmente en el primer equipo eliminado.

Y es que Marruecos mostró un buen estilo de juego, uno de los equipos que mejor manejó los tiempos y espacios con el balón, pero lamentablemente le faltó contundencia. Dos desconcentraciones fueron vitales para quedar fuera de la copa a falta de una jornada en el grupo B.

La afición independientemente de ser seguidores de Marruecos, mostraron su pesar.

Un autogol en las postrimerías del partido ante Irán y un descuido defensivo en el inicio del juego, bastaron para que se esfumaran los sueños de continuar en la contienda mundial.

Las estadísticas marcan la superioridad de Marruecos ante Portugal, 15 tiros al marco, contra 10 de los portugueses, siete tiros de esquina contra cinco, revela que los marroquíes fueron más que los lusos. Pero el futbol no es de merecimiento, sino de efectividad y esta la tuvo Ronaldo quien le dio el triunfo a su selección.

Más allá de destacar el buen momento que vive Cristiano Ronaldo en el torneo y de que fue el guía para el primer triunfo de los portugueses, los aficionados se inclinaron más en comentar y expresar su sentir por la eliminación del conjunto africano al cual lo catalogaron de "injusto".

La trsiteza de los aficionados fue notoria tras la "injusta" eliminación de Marruecos

"Simplemente he creído que el futbol no es de merecimientos, sin embargo hoy la selección de Marruecos dejó el alma en la cancha y me hubiera encantado que terminaran cin otro resultado. Portugal jugando a no perder y a darsela a CR7″, manifgestó uno de los aficionados.

Incluso uno de los mejores estadistas del futbol en el mundo, el español Alexis Martín-Tamayo "MisterChip", lamentó la eliminación de Marruecos.

