Óscar Córdoba: "Hasta el momento el balance no es bueno"

Óscar Córdoba sabe de Copas del Mundo. Jugó 73 partidos con la Selección Colombia, 5 eliminatorias y fue titular en USA 1994 y suplente de Farid Mondragón en Francia 1998. Por eso, no sorprende verlo en Rusia comentando el Mundial para una cadena de televisión internacional, y poniendo lupa a la actuación de los genios y villanos de cada partido: los arqueros. Metro estuvo con él analizando la primera semana de Mundial y la participación de los sudamericanos.

Es tu tercer mundial siendo comentarista, ¿cómo se siente estar en la tribuna?

–Son sentimientos encontrados porque mientras más se acerca uno al estadio más ganas tiene uno de regresar a la cancha, pero el tiempo va pasando y te vas alejando. Uno ahora trata de analizar el fútbol de la mejor manera siendo coherente, pero también es difícil despegarse de esa alma de futbolista que tienes internamente.

Lo que más se sufre es ver a los arqueros, las grandes atajadas y los errores como lo que pasó con De Gea, Willy Caballero…

–Uno trata de analizarlo desde la experiencia y la técnica, y explicarlo. Lo que pasa es que la gente directamente va a ver cómo se desarrolla la jugada. Cuál fue el resultado al final. Uno puede decir que esta es una muy buena atajada, pero al final del ejercicio se convierte el gol y desprestigia totalmente la posibilidad de respaldar a un arquero. Por ejemplo en el gol a Willy Caballero, a Argentina, esa bola abajo cruzada cuando se te adelanta un delantero y la pelota pasa por en medio de las piernas de tu defensa es una bola muy complicada que si uno se lo trata de explicar a la gente sin que sea gol es buen recibido, pero cuando el desenlace es el empate de Islandia queda en el aire ese comentario.

La única selección latina que nos falta por ver es Colombia. Hasta ahora hemos visto unas presentaciones interesantísimas, tal vez la mejor es la de México, pero ¿cuál es el balance para nuestro continente?

–Hasta el momento el balance no es bueno, pensando que el primer partido un quiere ganarlo y desde la perspectiva de la clasificación casi que estás en la obligación de ganarlo por el peso anímico del jugador. Esperemos que mañana (martes) Colombia debute en forma correcta y nos de una victoria ante un rival que nosotros pensamos que es ganable y que vayamos con más tranquilidad al partido ante Polonia.

¿Qué impresión te dejó la selección mexicana que de momento ha sido la que ha dado el golpe en este Mundial con la victoria ante Alemania?

–Me parece una muy buena presentación, aplaudo lo hecho por Juan Carlos Osorio, me parece que se lo merece. Ha sido una persona a la que le ha tocado luchar y remar contra una adversidad fuerte que es el sentimiento del mexicano hacia su trabajo y también hacia su nacionalidad, porque de alguna manera siento que lo han menospreciado por el hecho de ser colombiano, y no tener experiencia como seleccionador nacional. Lo aplaudo y me alegro por él, pero también me preocupa lo que pueda llegar a hacer en el próximo partido porque es de estos técnicos que nos sorprenden con su rotación y vamos a ver como responde también el equipo.

Perú tuvo una muy buena presentación, mereció mejor suerte pero perdió. Qué imagen te dejó?

–Me parece que el debut ha sido bueno. Se guardó un arma importante que era Paolo Guerrero para el segundo tiempo, no entiendo por qué y muchos no entendemos por qué. Pero es valedero, ya creo que rompieron el hielo, tienen una experiencia luego de tanto tiempo fuera de las competencias internacionales, todo lo que aconteció con el tema de Paolo Guerrero, lo pone ya con tranquilidad porque ya debutaste y te desarrollaste como nos tienen acostumbrados y seguramente el próximo partido será diferente.

¿Qué le espera a la Selección Colombia en este Mundial, en un grupo que se ve cerrado?

–Nos espera un partido bastante difícil primero, pero que bien desarrollado nos va a facilitar el resto de la presentación. Pera todos es una preocupación con qué nos vea a salir Japón. Nos sólo para nosotros sino que también para los polacos y para Senegal, que son selecciones que hasta el momento no destapan sus cartas y uno no sabe a qué quieren jugar.

En esta primera parte todos los grande candidatos al título han decepcionado. Si bien Francia ganó, lo hizo casi a los golpes, Alemania perdón, Brasil no pudo, Argentina no pudo… ¿Cómo se explica eso?

–Que el fútbol acorta distancias. También pensarías que Bélgica iba a caminar por encima de Panamá, y si bien el resultado fue abultado, un 3-0, demostró que Panamá con trabajito, con gente con alma y con entrega, lo complicó hasta el primer gol.

¿Cuál es el balance de esta primera semana de Rusia? ¿El país cómo se ha sentido, cómo ves al anfitrión?

El balance es positivo y eso da mucha confianza. La Copa Confederaciones a ellos los dejó muy golpeados, nos fue una buena presentación. Había muchas dudas y ganarle a un equipo, ya sea el comodín del grupo, por 5-0 ya te da mucha tranquilidad para encarar el próximo partido.

¿Quién va a ser el mejor arquero de este Mundial?

–Pues yo desearía desde mi patriotismo que David (Ospina) ocupase ese puesto. Se lo merece, la espera en el Arsenal., el hecho de que (Petr) Cech era el arquero que por contrato tenía que jugar una cantidad exacta de partidos, me parece que se merece esta revancha y demostrar que es un equipo que vale y no salir por la puerta trasera de un equipo tan grande como el Arsenal. A mi me gusta (David) De Gea, lamentablemente decepcionó en su primer partido pero es un arquero que uno lo viene siguiendo desde el fútbol inglés y es un arquero que responde. El mismo (Hugo) Lloris… vamos a ver, es un Mundial que recién está empezando y partido tras partido los jugadores se van soltando.

* Con información de Román Gómez/Publimetro Colombia.