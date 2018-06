Este es el sacrificio que hizo del jugador de la selección de Perú por estar en el Mundial

Hago este video para mi Princesa hermosa #Yaelhayotun que me dijo que celebre así y con tanta emoción me olvide 😭😭😭😭😭 Te Amo Con Todo Mi Corazón ❤️😍💋👑 @alessitacm

A post shared by Yoshimar Yotun 🇵🇪 (@yoshiyotun) on Apr 29, 2018 at 4:38pm PDT