VIDEO. Maradona dice que México "no merece" ser sede del Mundial 2026

El exjugador argentino Diego Maradona criticó este jueves la atribución del Mundial de fútbol de 2026 a la candidatura conjunta de Estados Unidos, Canadá y México, durante un programa de la cadena de televisión Telesur en el que es protagonista.

"No me gusta. No hay pasión", señaló el 'pelusa' de cara al primer Mundial con 48 selecciones, que por primera vez será albergado por tres países, los integrantes de Norteamérica, que vencieron en la votación el miércoles a Marruecos.

"El que sale ganando es Mexico" ironizó Maradona, "cuando Mexico no lo merece. Mexico gana dos partidos (en un Mundial). Lo hemos visto en Alemania, en Brasil, y fuera, Aeromexico".

De esta forma, México se convertirá en el primer país que organiza tres Copas del Mundo, después de ser el teatro de las obras maestras de Pelé en 1970 y de Diego Maradona en 1986.

