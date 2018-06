VIDEO. “Chicharito” rompe el silencio y habla sobre la polémica fiesta del Tri

Uno de los referentes y delanteros de la actual selección de México, Javier “el Chicharito” Hernández, habló sobre la polémica fiesta que hicieron los jugadores del Tri, después del partido de preparación ante Escocia en el estadio Azteca.

Mediante su cuenta en Facebook, Hernández realizó un Live durante unos 40 minutos donde habló sobre varios temas relacionados a su selección, con miras al Mundial Rusia 2018 que se iniciará este jueves 14 de junio.

“Quería expresárselos a ustedes, la realidad fue que hubo una reunión que se hizo para celebrar mí cumpleaños, nos dieron la noche libre. Yo invité a todos, solo el que no fue, fue Jesús Corona, estuvimos ahí y cada jugador se fue a la hora que quiso”, declaró Chicharito

No hubo escorts en su cumpleaños

En otro tema, el también delantero del West Ham de la Liga Premier, aclaró que no hubo escorts en la fiesta que se hizo por su cumpleaños.

“Otra cosa que me avergüenza, jamás hubo escorts, jamás se pagó para este tema, es una falta de respeto y se me hace muy injusto. Fue nuestro rato libro, no hicimos nada malo; si tenemos la oportunidad de volverlo a hacer no lo haríamos, se le da mucha importancia a este tema y no a la selección mexicana”, dijo.

México debutará en la Copa del Mundo el domingo 17, cuando se enfrente a Alemania por el grupo F.