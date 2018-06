Nadal barre a del Potro y clasifica a la final del Roland Garros

El número 1 del mundo, el español Rafa Nadal, se clasificó a su undécima final de Roland Garros tras derrotar este viernes al argentino Juan Martín Del Potro (6º) por 6-4, 6-1, 6-2 en poco más de dos horas de partido.

Nadal, ganador en 10 ocasiones del Grand Slam parisino, disputará la final ante el austríaco Dominic Thiem (8º), quien había eliminado horas antes en semifinales al italiano Marco Cecchinato (72º).

"I’ll feel so lucky to be back in the final here."

Nadal remains unbeaten in semifinal matches at Roland-Garros.#RG18 pic.twitter.com/gjgrglogZH

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2018