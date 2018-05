Ronaldinho niega su boda con dos mujeres, así lo dijo

El exfutbolista brasileño, Ronaldinho, negó que se vaya a casar con dos mujeres, y respondió a la noticia que se viralizó en las últimas horas y que surgió de un diario brasileño.

Y es que la noticia de que “Ronaldinho se casará con dos mujeres con las que convive desde hace algún tiempo”, escandalizó en las últimas horas, y ha hecho que el exjugador reciba miles de mensajes, así lo declaró.

“Es la mayor mentira. No sé de dónde salió esto”, dijo el exfutbolista del Barcelona en una entrevista con “Globo Televisión”.

“Todo el mundo está mandándome mensajes y escribiéndome. No hay nada de eso. Yo no me voy a casar”, aclaró “Dinho”.