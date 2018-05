¡La copa aún no tiene dueño! Todo se definirá el domingo

Xelajú MC y Guastatoya protagonizan la gran final del futbol guatemalteco, en el Torneo Clausura 2018, luego de haber dejado en el camino a Sanarate y Cobán Imperial, respectivamente, en semifinales.

Súper chivos con el anhelo de conseguir la ansiada sexta luna y los pecho amarillo con la ilusión de disputar su tercera final desde que ascendieron a la Liga Nacional y finalmente salir campeones.

MARCADOR

Xelajú MC 1-1 Guastatoya

Ante un marco impresionante de aficionados que colmaron los graderíos del Mario Camposeco, el partido tuvo como antesala un colorido espectacular con la quema de pirotecnia, los cánticos y la Luna de Xelajú.

Los primeros minutos del encuentro se desarrollaron con mucho ímpetu por parte de ambos equipos. La gramilla, en estado impecable, proporcionó todo para que los jugadores pudieran realizar un partido sin complicaciones.

















¡Gol súper chivo!

Al minuto 38' de juego el portero visitante Juan José Paredes realizó una atajada monumental que impidió que se abriera el marcador.

Con un poco más determinación saltó a la cancha el cuadro chivo en el segundo tiempo. Y no es que no lo hubiese hecho en los primeros 45 minutos, por el contrario, prácticamente no tuvo oportunidad de anotar porque sí tuvo varias oportunidades.

No sino hasta el minuto 57' cuando el defensa Héctor Moreira aprovechó un balón suelto en el área grande y cruzó al portero Paredes con un letal disparo a ras de la gramilla. Fue entonces cuando explotó la afición altense que era lo que tanto anhelaba.

¡Empatan lo pecho amarillo!

Sin embargo, la alegría de los altenses no duraría mucho ya que gracias a un gran esfuerzo de los visitantes se logró el empate.

Vargas no da perdido el balón en las afueras del área grande y tras barrerse frente a un defensa local, logra despojarle el balón y trasladarlo a Ángel Rodríguez quien queda solo frente al portero chivo y con ello anotó al minuto 64' para dar la paridad en el encuentro.

Los protagonistas opinaron

"Vamos a ir a luchar por traer esa copa", aseguró José Carlos García, portero chivo, quien se mostró confiado de que su equipo puede lograr un buen resultado en Guastatoya. "Le pido a la afición que siga creyendo", finalizó.

Por su parte, José Márquez de Guastatoya indicó que el partido del próximo domingo "es el último partido, no vamos a regalar nada", indicó. "El fútbol es así, hay que salir bien en casa porque si salimos dormidos, lo perdemos", finalizó el futbolista.

El anotador del empate de Guastatoya, Ángel Rodríguez, también dio sus impresiones tras el partido.

Me gustó que reaccionaron rápido. El empate nos cayó bien en lo anímico; el rival ya no se acercó al arco después del empate nuestro", dijo el entrenador de Guastatoya, Amarini Villatoro.

