Ana Lucía Martínez confirma su salida del Sporting de Huelva

Hoy llega el día de decir adiós a un grandísimo club, fueron dos temporadas de muchísimo aprendizaje, en las que crecí mucho como futbolista y sobre todo como persona! Agradezco a Manuela (Presidenta) y Antonio (DT) por la confianza en este tiempo, por darme la oportunidad de cumplir una meta más. Gracias también a todo el cuerpo técnico, a mis compañeras, que muchas ahora puedo llamar amigas y a la afición por el cariño recibido cada domingo, que fue impresionante! Desearles todo lo mejor en lo que se viene, sin duda son un club que sabe luchar y sobreponerse ante cualquier adversidad!!! Infinitas gracias Sporting de HUELVA‼️⚫️🔴

A post shared by Ana Lucía Martínez (@analu_m) on May 18, 2018 at 9:13am PDT