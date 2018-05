Jugador toca la copa antes de la final y le sucede una desgracia

Las redes sociales estallaron hace pocos minutos cuando en las cámaras apareció la imagen de un jugador tocando la copa de la Europa League, previo a la final. El augurio de mala suerte ¿se le cumplió?. Mira el video.

Incluso, analistas deportivos y comentaristas, se refirieron al hecho que en pocos minutos se hizo viral.

Dicen que la copa ni se ve ni se toca… PAYET tocó la copa de la Europa League. — Erick Morales (@ErickBrN16) May 16, 2018

Y fue el futbolista, Dimitri Payet, capitán del Marsella, quien se animó a tocar el trofeo, sabiendo que esto es sinónimo de mala suerte en el mundo futbolero. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar.

¿MAL AUGURIO?#EuropaLeaguexFOX ¿Creen en las cábalas del futbol? PAYET no y tocó el trofeo de campeón antes de iniciar la final. En FOX Sports y App pic.twitter.com/8OiZlAtscg — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 16, 2018

“Y Payet toca la copa al salir. Ya perdió el Marseille”, “Payet toca la copa en la salida de los jugadores… Yo pienso que esos gestos dan mala suerte”, “Noooooo Payet, la copa no se toca antes del partido”, “Parece un chaval sin experiencia! La copa no se toca”, “Atlético campeó de Europa League. La copa no se toca Payet”, son algunos comentarios en Twitter.

😢 😢 😢#EuropaLeaguexFOX La imagen más triste para un futbolista… Dejar una Final por lesión… (entre lágrimas) El apoyo a Payet por parte de compañeros y jugadores del Atlético de Madrid pic.twitter.com/1T0QHB07op — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 16, 2018

Y minutos después de haberse iniciado el partido, parece que el augurio de mala suerte se cumplió para Payet, pues se lesionó y tuvo que abandonar el partido, llorando.

Además, por si fuera poco, el Marsella se quedó sin Champions League, al haber perdido por 3-0 ante el Atlético, confirmando las sospechas de los usuarios, quienes dijeron que el club francés perdería.

Las lágrimas de Payet no eran para menos, tomando en cuenta que falta menos de un mes para que se inicie el Mundial Rusia 2018.