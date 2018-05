Cristiano se vuelve caricatura y estrenará serie de dibujos animados

El futbolista portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, dio a conocer que militará como productor de una serie animada basada en hechos reales en las próximas semanas. Esa historia que será enfocará en el balompié femenino dentro de la Ciudad de Nueva York.

Una escuela será el principal escenario para que la animación cuente la forma de crear una nueva educación deportiva, ya que su objetivo principal es dar a conocer que cualquier sueño se puede cumplir, siempre y cuando el esfuerzo y las ganas estén de por medio.

La publicación está encargada por Liz García y Josh Harto, quienes trabajaron en una serie que lleva por nombre “Memphis” y fue ahí donde comenzó la idea del nuevo producto que será difundido por medio de Facebook Watch.

Hasta el momento no se ha dado mucho a conocer sobre el trabajo que están haciendo los ahora productores, por lo que se espera sea una buena forma de dar a conocer un mensaje mundial para aquellos niños que les fascina la magia de la vida.

The perfect boot for my biggest matches. ⚽ 💪

Get yours on https://t.co/Td9BJOXwaj. #Mercurial #Nikefootball pic.twitter.com/yU9dTFXuHo

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 30, 2018