Futbolista regala su chumpa y olvida dentro su billetera y anillo de compromiso

Un momento de alegría terminó en pesadilla para un futbolista inglés, que regaló su chumpa y luego recordó que dentro iba su billetera y un anillo de compromiso, por lo que pidió ayuda en redes sociales.

Así la euforia se tornó en tormento para el defensa inglés Mark Little, jugador del Bolton Wanderers de la Segunda División de Inglaterra.

Su equipo celebraba la victoria contra el Nottingham Forest, por 3-2, y en un momento de locura, Little le regaló su chumpa a uno de los aficionados que se encontraban en el lugar el pasado domingo.

Pero de pronto su felicidad se convirtió en angustia, cuando recordó que dentro de la prensa se había ido su billetera, pero lo más importante, su anillo de compromiso.

For the fan i gave my jacket to. Your welcome to it but i need my wallet and wedding ring 😅??? #findlittswallet

— Mark Little (@Litts_2) May 6, 2018