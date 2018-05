VIDEO. Una sombra causa una ilusión óptica en partido inglés y enciende la polémica

El árbitro del juego se ganó miles de insultos mientras los jugadores acusaron al rival de hacer trampa, y todo por una sombra que provocó una ilusión óptica. Al final, el jugador involucrado explicó lo que sucedió.

Y es que un simple saque de banda durante un partido de este domingo desató la polémica en las redes sociales durante el juego que disputaron el Cardiff City y el Reading de la Segunda División de la Liga inglesa.

La acción se originó en el minuto 41, cuando el jugador del Reading, Chris Gunter, hizo un saque que escandalizó a los espectadores, pues en las imágenes parece que el futbolista confunde la línea lateral, dando la impresión de que ganaba varios metros.

El enfrentamiento terminó en un empate sin goles, y marcó el ascenso del Cardiff a la Premier League, pero los seguidores no paraban de comentar lo sucedido.

Did anyone else just see this in the Cardiff game? Throw in from the shadow line rather than the actual touch line?? Nobody picked up on it! pic.twitter.com/sWWSJukHbK

— Scottish Mags 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@scottish_mags) May 6, 2018