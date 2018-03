"Canelo" pierde una pelea con el dopaje

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez dio positivo en un control antidopaje por el anabolizante Clembuterol, anunció este lunes la empresa que promociona su pelea con el kazajo Gennady Golovkin por la unificación de los títulos de los pesos medianos.

La noticia llega en plena preparación para su combate ante Golovkin el 5 de mayo, una revancha por la pelea que efectuaron en septiembre ante un público que no quedó muy satisfecho al terminar empatada.

Golovkin, que mantuvo su invicto, quedó con balance de 37 victorias, ninguna derrota y un empate, y "Canelo", que encajó su segundo empate, tiene 49-1-2.

El Clembuterol es un medicamento anabolizante que se utiliza para aumentar el peso o la masa muscular de un organismo.

SORPRENDIDO

"Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había ocurrido. Me someteré a todas las pruebas que se me requiere para aclarar esta vergonzosa situación y confío en que al final la verdad prevalecerá", añadió Álvarez.