Vidal Paz: “Una noche antes le pedí a Dios que me concediera anotar"

Dicen que siempre es bueno atender las recomendaciones de otras personas, y eso hizo el técnico del equipo mayor de Antigua GFC, Mauricio Tapia.

Y es que el entrenador de la categoría Sub-17 le recomendó que le pusiera atención a uno de sus jugadores y ese era Vidal Paz.

Quien iba a imaginar que un pequeño de 16 años iba a llenar la retina del técnico argentino cuando tiene un equipo plagado de estrellas, pero lo logró.

Desde un principio mostró tener grandes cualidades y supo trabajar al mismo ritmo y exigencia a la par de sus ídolos José Manuel Contreras, Agustín Herrera y Alejandro “Gambetita” Díaz.

Eso hizo que se ganara la confianza de Tapia y le diera la oportunidad de su vida, debutar con el primer equipo.

Así fue, Vidal Paz, a sus 16 años, sumó sus primeros minutos en la Liga Nacional y lo hizo como todos sueñan al momento de debutar, anotando un gol.

“Es algo inexplicable, sabía que debutaría contra Marquense porque el profe (Tapia) me lo había dicho. Una noche antes le pedí a Dios que me diera la oportunidad de anotar y me lo concedió” dijo emocionado el pequeño delantero.

RESPALDADO

Desde su ingreso al terreno de juego, Vidal recibió el apoyo de la afición que se emocionó cuando este entró por el argentino Fabián Castillo.

“Son emociones inexplicables, escuchar los aplausos de la afición me emocionó, pero al ingresar lo tomé tranquilo, el técnico me dijo que no me presionaría y que solo entrara a divertirme. Mis compañeros me dieron toda su confianza y eso me tranquilizó”, dijo.