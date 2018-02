Liverpool toma el segundo puesto en la Premier

El Liverpool desplazó provisionalmente al Manchester United de la segunda posición de la Premier League inglesa, gracias a su victoria por 4-1 sobre el West Ham, este sábado en la jornada 28.

Con 57 puntos, los Reds tienen ahora un punto más que el equipo de José Mourinho, que tiene un compromiso delicado el domingo, frente al Chelsea en Old Trafford, en el choque estrella del fin de semana en el campeonato.

"4-1! RIGHT IN FRONT OF THE KOP!"

🔊 Turn that sound UP! It's time for match in a minute… pic.twitter.com/YkzywAMXVU

— Liverpool FC (@LFC) February 24, 2018