Lewandowski deja clara las cosas sobre su supuesta vinculación con el Real Madrid

El goleador polaco del Bayern Munich Robert Lewandowski desmintió este sábado estar en contacto con el Real Madrid para un eventual fichaje, reaccionando así a las especulaciones del diario alemán Bild sobre una posible salida hacia el club español.

"No he tenido ningún contacto con el Real Madrid, no sé si mi agente los ha tenido. La gente continuará escribiendo lo que quiera, no me interesa", declaró Lewandowski después del partido empatado 0-0 ante el Hertha de Berlín.