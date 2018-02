Patinadoras de EE. UU. incendian las redes, califican de sugestivos sus trajes

Las integrantes de la selección de Estados Unidos, crearon desconcierto en su presentación en los Juegos Olímpicos de Invierno, por el curioso diseño de su traje en la entrepierna.

Y es que justo a la altura de sus genitales, el traje presenta un rombo, con lo que se ve aún más marcada la parte de los competidores, lo que ha creado polémica y críticas masivas por los usuarios de Reddit, uno de los portales más populares del mundo.

The Olympic speed skating trials are on and I'm sure it's incredibly grueling but man it looks like they're having the absolute chillest time pic.twitter.com/zPZGh8PgCH

— Rodger Sherman (@rodger_sherman) January 2, 2018