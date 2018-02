Ranieri está dispuesto a dirigir a esta selección que ya fue campeona del mundo

El entrenador del Nantes, Claudio Ranieri, afirmó que está dispuesto a dejar el club francés si le ofrecen ser el nuevo seleccionador de Italia, en una entrevista emitida este miércoles .

"Tengo contrato con el Nantes para dos años y no he recibido ningún mensaje, así que no puedo decir nada", declaró el técnico de 66 años. "Pero si me contactaran para el trabajo en (la selección de) Italia, iría a ver al presidente del Nantes y le pediría que me liberara. Cualquier entrenador italiano querría dirigir al equipo nacional", insistió Ranieri, que llevó al Leicester al primer título de su historia en la Premier League inglesa en la campaña 2015-2016.