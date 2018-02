El Barcelona ficha al brasileño Arthur, aseguran medios de Brasil y España

O momento de dificuldade foi superado ao lado de pessoas que sempre mandaram mensagens de apoio e demonstraram atenção e carinho comigo. Está chegando a hora de voltar aos gramados. Hora também de agradecer a todos aqueles que participaram da recuperação: médicos, fisioterapeutas e profissionais da preparação física. Deixo o meu muito obrigado. De coração. Estou voltando, hein… Motivado demais!!! 📸 @lucasuebel

