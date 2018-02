Mourinho no ve a su equipo como favorito ante el Sevilla

El técnico del Manchester United, el portugués José Mourinho, rechazó este martes que su equipo sea favorito frente al Sevilla en el juego de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, asegurando que ambos conjuntos "están equilibrados".

"Para mí, la palabra favorito no significa nada. Aunque digan que somos favoritos no significa nada porque el rival (el Sevilla) tiene una gran mentalidad, es un club ganador de Copas y Europa League, que disfruta con las competiciones de alto nivel y ahora con la Champions la motivación es incluso mayor", dijo el técnico del United.

Asimismo Mourinho descartó cualquier posibilidad de marcar muchos goles contra el equipo hispalense.

El técnico del United destacó la ilusión por la Champions, considerando que él impulsó la llegada de Alexis Sánchez al equipo inglés.

