Rusia en el ojo del huracán por una posible violación a las reglas de antidopaje

Un deportista ruso que ha competido bajo bandera olímpica en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang tuvo "una posible violación de las reglas antidopaje", declaró el domingo a la prensa rusa el portavoz de la delegación del equipo olímpico de Rusia (OAR).

El Comité Nacional Olímpico Ruso fue suspendido por el Comité Olímpico Internacional (COI) el 5 de diciembre para estos Juegos de Pyeongchang, debido al sistema de dopaje institucionalizado puesto en marcha en el pasado.

En total 168 deportistas rusos, que han tenido que cumplir estrictas condiciones, fueron invitados por el COI a estar en los Juegos de Pyeongchang, pero no con bandera de Rusia sino con la olímpica.

El COI recordó que los "controles antidopaje, el anuncio de resultados y de las sanciones durante los Juegos Olímpicos de 2018 son independientes" de su organización.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), deslocalizado a Pyeongchang durante estos Juegos, está encargado de estudiar los casos positivos durante la quincena olímpica. Preguntado por la AFP, el TAS prefirió no hacer comentarios.

The Olympics has had 9 awesome days of high-stakes action- packed competition. Norway has finally taken the top spot. Korea picks up another medal, with Lee Sang-Hwa picking up silver in the speed skating. 9일차 #2018평창 동계올림픽의 메달 순위 🥇🥈🥉대한민국은 9위!! pic.twitter.com/QnuGpssWfk

— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) February 18, 2018