Así fue la jornada de ida de los dieciseisavos de la Europa League

Tras una intensa jornada de Champions League, la Europa League tomó la batuta del fútbol europeo para presentar los partidos de ida de los dieciseisavos de final.

Con equipos como el AC Milan, el Arsenal, el Atlético de Madrid y el Napoli como grandes favoritos, la jornada de 32 equipos, que ya integraba a los clubes llegados de la Liga de Campeones, daba finalmente inicio.

El Estrella Roja y el CSKA Moscú fueron los encargados de abrir la fecha el martes, al grueso de la eliminatoria, en un partido que terminó en empate sin goles (0-0) en Serbia.

Ya el jueves, el Borussia Dortmund remontó para quedarse con la victoria en un partidazo contra el Atalanta. Los alemanes comenzaron ganando el partido y luego sufrieron la remontada de sus rivales italianos, pero dos goles del recién llegado Michy Batshuayi le permitieron quedarse con el resultado en el minuto 90+1 (3-2).

El Arsenal, por su lado, goleó al Östersunds FK sueco en calidad de visita (0-3) con goles de Nacho Monreal y Mesut Özil, además de un tanto en contra de Sotirios Papagiannopoulos.

We're in control going into next week's return leg 😃 #OSTvAFC pic.twitter.com/sF6ICMyf3a

Los equipos españoles brillaron a medias con las victorias del Athletic de Bilbao sobre el Spartak Moscú (1-3) y del Atlético de Madrid sobre el Copenhague (1-4), pero también con el empate de la Real Sociedad contra el Red Bull Salzburg (2-2) y la derrota del Villarreal en Francia, contra el Lyon (3-1).

El Napoli italiano sufrió una dolorosa derrota en casa, cayendo por 1-3 contra el RB Leipzig, segundo en la Bundesliga, con goles de Bruma y Timo Werner.

Somebody pinch us 😅 It's a sensational result for #DieRotenBullen in Naples. Bring on the second leg! 🔥

🔴⚪ #ExpeditionEuropa #UEL #SSCRBL 1-3 pic.twitter.com/MExSxOVu4l

