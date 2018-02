Con un triplete de Mané, el Liverpool se divierte con el Oporto

El Liverpool pasó un buen momento en su visita al Oporto y prácticamente se aseguró un lugar en los cuartos de final, tras haber goleado por 5-0 en el juego de ida por los octavos de la Champios League.

Con el 5-0, el equipo que dirige Jürgen Klopp recibirá con calma al club portugués en el partido de vuelta. El senegalés Sadio Mané en los minutos 25, 53 y 85, el egipcio Mohamed Salah en el 29 y el brasileño Roberto Firmino en el 69, fueron los anotadores.

La primera ocasión, no obstante, fue para los locales, en un disparo del brasileño Otávio que tocó en la pierna de Dejan Lovren y la pelota se marchó rozando el larquero (10).

