El presidente y el entrenador del PSG se quejan del arbitraje ante el Real Madrid

El máximo jerarca del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, así como el entrenador del equipo Unai Emery, se quejaron abiertamente de la actuación del arbitro del partido que perdió el club parisino frente al Real Madrid.

El juego de ida por los octavos de final de la Champions League no fue lo que esperaba para el PSG, y sus dirigentes han dicho que la derrota por 3-1 no refleja lo sucedido en la cancha.

¡OJO! "IMPOSIBLE AL 200%. NO HAY OPCIONES". AL KHELAIFI, PRESIDENTE del PSG, TAJANTE tras CAER en el BERNABÉU. #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/V04bZAGLBe

"Pese al resultado no fue un mal partido nuestro, creo en este equipo y quedan 90 minutos. Hay que aceptarlo, tenemos que concentrarnos en el partido de vuelta, pero podemos hablar también del árbitro", dijo Al-Khelaifi.

"Las tarjetas amarillas, el fuera de juego de Mbappé… pequeñas cosas que han sido arbitrales de manera diferente del lado del Real Madrid. No hemos perdido por el árbitro, pero el árbitro también ha influido", expresó.

Mientras que Emery coincidió en que el árbitro perjudicó a su equipo.

"El equipo hizo un gran partido. Mereció un mejor resultado. El árbitro no nos ha ayudado. Ha tomado decisiones que nos han perjudicado claramente. El resultado no refleja lo que se ha visto en el campo", insistó Emery.

"No ha estado equilibrado desde el rpincipio, la tendencia suya ha sido pitar más hacia el Real Madrid. No es el mismo criterio. El penalti no es muy claro, hay otro penalti claro por mano de Ramos… Si esas cosas son diferentes y equilibradas en París, todo será diferente", añadió Emery.